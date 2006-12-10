جمع آوری قطعی کانتینرهای تجاری بم تا خرداد 86

نصرالله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این ، حدود 20 هزار کانکس مسکونی نیز برای اسکان موقت قربانیان حادثه بم در این شهرستان موجود بوده که به مرور و با احداث و یا بازسازی واحدهای مسکونی این کانکس ها از سطح شهرستان بم جمع آوری شده اند.

وی گفت: اگر کانکسی در سطح شهر مشاهده می شود به دلیل نیمه کاره ماندن برخی واحدهای مسکونی است البته این عامل به جهت کوتاهی در پرداخت وام ساخت این واحدها نیست بلکه مردم انتظارات بیشتری نسبت به نمای داخلی و بیرونی منازل خود دارند به همین علت زمان پایان و ساکن شدن این افراد در واحدهای مسکونی شان بیش از زمان مقرر طولانی می شود.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم تصریح کرد: در صورتی این کانکس ها در اردوگاه ها و شهرک های ساخته شده و آماده تحویل، موجود باشند به سرعت جمع آوری می شوند، اما اگر مالکانی خواهان نگهداری از این کانکس ها به عنوان انباری در داخل حیاط منازل خود باشند این مورد از نظر ستاد بازسازی منعی ندارد البته مشروط بر اینکه این کانکس ها در دید عموم نبوده و تاثیر سوئی بر نمای ظاهری بم نداشته باشند.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم در خصوص میزان پیشرفت روند بازسازی مناطق آسیب دیده بم خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین آمار این ستاد ، از تعداد 26 هزار و 73 واحد مسکونی احداثی و تعمیری خسارت دیده در زلزله شهرستان بم تا تاریخ هشتم آذر امسال تعداد 25 هزار و 928 نقشه ساخت واحدهای مسکونی به مالکان تحویل داده شد.

دهقانی ادامه داد: همچنین عملیات احداث 25 هزار و 348 واحد مسکونی آغاز شده ضمن اینکه تا تاریخ مذکور عملیات احداث 16 هزار و 300 واحد مسکونی پایان یافته است.

وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به هزار واحد تجاری به مالکان آنها تحویل داده شده است ، گفت: از تعداد 5 هزار و 529 واحد تجاری احداثی و تعمیری 4 هزار و 462 نقشه ساخت واحد تجاری تهیه شده و 3 هزار و 494 مالک برای ساخت واحدهای تجاری خود آغاز به کار کرده اند.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم، مهمترین عامل در کندی روند بازسازی و احداث واحدهای تجاری را مشکلات حقوقی و فوت مالکان این واحدها عنوان کرد و افزود: متاسفانه صاحبان 75 درصد واحدهای تجاری شهرستان بم، مالک اصلی نبوده و در زمان وقوع زلزله مستاجر این واحدها بوده اند. علاوه بر این، تعریض خیابان های اصلی شهر نیز مزید بر علت شده شروع عملیات ساخت واحدهای تجاری را در بم به تعویق انداخته است.

دهقانی در رابطه با درهم ریختگی موجود در چهره بم اظهار داشت: این درهم ریختگی مربوط به واحدهای تجاری است چرا که به دلایل مشکلات طراحی شهری کار بازسازی واحدهای تجاری در سال دیرتر شروع شد چون واحدهای تجاری بدنه شهر را تشکیل می دهند و به دلیل فوت تعداد زیادی از مالکان ، بازسازی این واحدهای تجاری با مشکلات حقوقی مواجه شده است از این حیث کار بازسازی واحدهای تجاری کمی طولانی تر از واحدهای مسکونی شده که طی امسال و سال آینده دنبال می شود.

وی با بیان اینکه تعهد سازمان بازسازی مناطق زلزله زده تا مرحله پایان سقف است ، گفت: تاکنون حدود 19 هزار واحد مسکونی به مرحله زدن سقف رسیده و اسکلت ساختمانی 21 هزار واحد مسکونی نیز برپا شده است.

به گفته دهقانی ، در حال حاضر اکثر خیابان ها برای انجام عملیات لوله کشی آب ، سیم کشی برق و پیاده رو سازی کنده کاری شده که بزودی زیبایی آن به حالت اولیه و شاید بهتر برگردانده می شود.