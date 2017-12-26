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۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

شهریان کاندیدای نایب رئیسی شد؛

ثبت نام اولین کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از سه روز

ثبت نام اولین کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از سه روز

رباب شهریان به عنوان اولین کاندیدا برای حضور در انتخابات ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریان امروز سه شنبه با حضور در محل کمیته ملی المپیک نسبت  به تکمیل فرم ثبت نام برای شرکت در انتخابات نام نویسی اقدام کرد. وی کاندیدای پست نایب رئیسی شده است.

شهریان در حال حاضر نایب رئیس کمیته ملی المپیک است و به همین واسطه عضو مجمع انتخاباتی کمیته محسوب شده و مجوز کاندیدا شدن را دارد. 

نام نویسی رباب شهریان برای انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی انجام شد که طی سه روز گذشته هیچ فرم ثبت نامی برای این انتخابات تکمیل نشده بود. در واقع شهریان اولین کاندیدا برای مجمع انتخاباتی ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک است. 

مهلت ثبت نام کاندیداهای کمیته ملی المپیک که از دوم دی ماه آغاز شد تا ۱۵ دی ماه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 4183240
زینب حاجی حسینی

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