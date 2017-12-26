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۵ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

فرماندار ویژه ملایر عنوان کرد:

ایجاد بسترهای مناسب برای ماندگاری مردم در روستاها

ایجاد بسترهای مناسب برای ماندگاری مردم در روستاها

ملایر - فرماندار ویژه ملایر گفت: هدف دولت ایجاد بسترهای مناسب برای ماندگاری مردم به‌ویژه جوانان در روستاها و استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود در روستاها است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم رضایی ظهر سه شنبه در بازدید از برخی روستاهای بخش زند توجه به روستاها و رفع مشکلات این قشر را از اولویت‌های کاری دولت عنوان کرد.

وی اظهارداشت: تأمین آب آشامیدنی سالم، احداث خانه‌های بهداشتی، بهسازی و آسفالت روستاها ازجمله اولویت‌ها است که مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر همین اساس حرکت کنند.  

رضایی اظهار داشت: یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی دولت به‌خصوص دولت دوازدهم بحث اشتغال در روستاها است.

وی ادامه داد: مهاجرت‌های زیادی درگذشته از روستاها به شهرها صورت گرفته که برای رفع این مشکل دولت تصمیم گرفت با اعطای تسهیلات مناسب به روستاها و آوردن امکانات بهداشتی و رفاهی از حجم مهاجرت‌ها بکاهد.

رضایی عنوان کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی مناسبی برای استان همدان به‌خصوص برای روستائیان در نظر گرفته‌شده که پرداخت این نوع تسهیلات در کشور بی‌سابقه است.

وی بابیان تأکیداتی که در دین مبین اسلام بر انجام کارهای جمعی صورت گرفته است، اظهارداشت: اگر جوانان روستاها دست به ایجاد تعاونی بزنند تسهیلات خوبی به آن‌ها داده خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف دولت ایجاد بسترهای مناسب برای ماندگاری مردم به‌ویژه جوانان در روستاها و استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود در روستاها است.
 

کد مطلب 4183303

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