راهکارهای تربیت دینی باید مبتنی بر خردورزی و تفکر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی در کارگاه آموزشی تکنیک‌های تبلیغ با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین اظهار داشت: در عصر حاضر خواسته یا ناخواسته در شرایطی قرار داریم که رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مجازی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند و فعالیت آنها تغییرات جدی در عرصه اطلاع رسانی به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه این تغییرات در حدی است که دو دنیای حقیقی و مجازی در عرصه رسانه پدید آمده است، عنوان در حال حاضر اثرگذاری فضای مجازی بر خانواده‌ها بسیار بالاست و شرایطی فراهم ‌آمده که خانواده‌ها با فرهنگ‌های مختلف آشنا می‌شوند و از آن تاثیرات جدی می‌پذیرند.

حسینی کوهستانی تاکید کرد: در چنین شرایطی تبلیغات دینی و تربیت دینی باید جای خود را در فضای مجازی باز کند و لازم است راهکارهایی طراحی شود که در فضای مجازی به تبلیغات دینی عمق‌ بخشیده شود.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات دینی در فضای مجازی را می‌توان در سه حوزه راهکارهای شناختی، راهکارهای عاطفی و ساماندهی عملکردها طبقه‌بندی کرد، افزود: راهکارهای شناختی به این معنی است که کمک کنیم تا نسل جوان هویت حقیقی خود را بشناسد و خردورزی را در او رشد دهیم.

حسینی کوهستانی با بیان اینکه انسان به‌طور فطری موجودی توانمند و دارای قدرت تفکر است، گفت: راهکارهای تربیت دینی در عصر حاضر باید مبنی بر بر خردورزی و تفکر باشد.

وی اظهار داشت: آشنایی جامعه با آثار وضعی اعمال برای خود و جامعه از طریق آیات و روایات ازجمله راه‌های اثرگذاری و تربیت دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد بر لزوم پرورش احساس عزتمندی و خود ارزشی در بین اعضای جامعه تأکید کرد و افزود: برای رسیدن به این احساس باید مطالعه خود را افزایش دهیم و این همان موردی است که قرآن کریم بر آن تأکید دارد.

وی، تقویت گرایش به معنویت از طریق راه‌های منطقی و معقول را از دیگر راه‌کارهای عمق بخشی به تبلیغات دینی در فضای مجازی دانست و گفت: دشمنان فهمیده‌اند که می‌توان از راه معنویت انسان‌ها را فریب داد و به همین دلیل شاهد رشد فرقه‌های انحرافی مختلف هستیم.

حسینی کوهستانی بر لزوم معرفی الگوی برتر در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: در بحث کمک به زلزله‌زدگان می‌توان نقش الگوهای جامعه را در جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان به‌خوبی مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه خداوند متعال برای رسیدن انسان به سعادت هم قانون فرستاده و هم الگو، اظهار داشت: قانون خداوند متعال، قرآن کریم و الگو، پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) هستند.

حسینی کوهستانی با اشاره به پاک بودن فطرت انسانی گفت: شکوفاسازی فطرت‌ها از دیگر عواملی است که می‌تواند در مقابل هجمه‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به نقش والدین در فضای مجازی گفت: طبق آیات و روایات هیچ‌کس دلسوزتر از والدین نسبت به انسان نیست و باید از وجود آنها در زندگی بهره برد.