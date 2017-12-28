روزبه حسینی نویسنده، طراح و کارگردان نمایش « سیم و سُرمه» در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نگارش این متن و اجرای متنی از خود پس از پنج سال، گفت: «سیم و سُرمه» روایتی تو در تو و موسیقایی است که قصه ای عاشقانه را در یک سیر زمانی از دوران پهلوی اول تا امروز، روایت می کند. نمایشی که برای مخاطب از عشق و عاشقی سخن می گوید و از سیاه و مطربی.

سرپرست گروه فیلم و تئاتر «و ناگهان» اظهار کرد: این نخستین باری است که متنی را نوشته ام و بلافاصله توانسته ام آن را به اجرا برسانم؛ اتفاقی که تا کنون برای هیچ یک از نمایشنامه هایم نیفتاده است و اغلب یک دهه پس از نوشتن تازه امکانی برای اجرای آنها فراهم می شود. تا کنون بیش از ۱۵ مونولوگ نوشته ام که این آخرین آنها است و در واقع آخرین نمایشنامه ای است که نوشته ام.

وی درباره نقش موسیقی در این اثر نمایشی بیان کرد: از زمان تشکیل گروه «و ناگهان» در سال ۷۸ و تمرین نمایش «جاده باریک به شمال دور» که به اجرا نرسید و اجرای نمایش «سهراب، اسب و سنجاقک» در سال ۸۰ همواره تلاشم بر این بوده به تئاتری بپردازم که موسیقی اعم از موسیقی متعارف و غیرمتعارف، کلام، آواز و فضاسازی صوتی در آن نقش محوری دارد همان گونه که نور در کارهایم نقشی محوری داشته و دارد. به همین دلیل موسیقی را همواره یکی از عناصر سه هزارساله تئاتر دانسته ام نه نزدیک کردن تئاتر به کنسرت.

حسینی ادامه داد: نمایشنامه «سیم و سرمه» هم به جهت موسیقایی بودن در همین راستا قرار می گیرد. این نمایش در حوزه زبان هم، ادای دینی دارد به آن چه از بیژن مفید و محمود استادمحمد آموختم و البته با شکل روایت پریشان زبانی توام شده که در نوشتن مونولوگ به آن رسیدم.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: نمایش «سیم و سُرمه» پس از تمرین از نیمه دی ماه در تماشاخانه «دا» روی صحنه می‌رود. در این نمایش بازیگران و اجراگرانی چون میثم غنی زاده و سیما شکری ایفای نقش می کنند.

سایر عوامل این نمایش نیز عبارتند از آرش فصیح مجری طرح، رحمان حسینی مدیر تولید، فاطمه نوروزی، رسول نورمحمدزاده و معین قوی گروه کارگردانی، پویا نوروزی آهنگساز و اجرای زنده موسیقی، سمیرامیس محمدی روابط عمومی و مشاور امور رسانه، علیرضا چلیپا مدیر هنری تبلیغات، مهدی طالقانی طراح گرافیک و ضیاء‌الدین صفویان عکاس.