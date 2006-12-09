به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و ترابری بودجه درخواستی برای توسعه و احداث زیرساخت‌های حمل و نقل را در قالب پیشنهاد برای سال 86 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه کرده است.

بودجه‌ این بخش در سال جاری حدود 1200 میلیارد تومان بوده است که با موافقت دولت و مجلس با این پیشنهاد، اعتبار توسعه زیرساخت‌ها و احداث پروژه‌های حمل و نقل در سال آینده 2.5 برابر افزایش می یابد.

در عین حال، دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم اکنون بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی برای بودجه 86 را در دست بررسی دارد و پیش بینی می شود بودجه آنها در این سازمان به زودی نهایی و به هیئت دولت برای تصویب نهایی ارسال شود.

ارزیابی کارشناسان حمل و نقل حاکی از آن است که با موافقت دولت و مجلس با افزایش 2.5 برابری بودجه حمل و نقل در سال 86، تحول عظیمی در این بخش به‌وقوع خواهد پیوست.

هدف‌گذاری وزارت راه و ترابری برای بهره برداری از پروژه‌های موجود در بخش راه اصلی و بزرگراه در سال‌جاری حدود 1200 کلیو متر است که این میزان با افزایش اعتبارات در سال‌های آینده رشد نیز خواهد کرد.