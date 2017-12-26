فضاهای دانشگاهی همدان توسعه یابد/تلاش برای تربیت نیروی متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر سه شنبه در شورای کلان منطقه آمایشی ۳ در دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه دولت تحولاتی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده است، اظهار داشت: توجه دولت به موضوع سلامت به ویژه با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت؛ پرداختی از جیب مردم را کاهش داد.

وی گفت: دولت دوازدهم برای بهبود وضع فعلی به خصوص در اختیار قرار دادن نیروی کافی متخصص حوزه درمان و روان‌سازی ارائه خدمات برنامه دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه ظرفیت خوبی برای تربیت نیروی متخصص در استان‌ها وجود دارد، گفت: توجه به بخش خصوصی در آموزش ها ضروری است.

وی گفت: نباید برخی خلاهای موجود باعث تحصیل فرزندان این سرزمین در خارج کشور شود که یکی از راه‌های جلوگیری از این موضوع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

شاهرخی حضور مسئولان شورای کلان منطقه آمایشی ۳ و دیگر مهمانان را در همدان به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد: خروجی جلسه برای حوزه آموزش علوم پزشکی در کشور اثربخش باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با اشاره به اینکه سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و امسال دانشگاه علوم پزشکی همدان متولی قطب کلان منطقه ۳ آمایشی کشور بودند، گفت: همکاری‌های نزدیکی در دانشگاههای قطب سه به وقوع پیوست.

سید حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه هنوز در آغاز راه هستیم و باید بیش از پیش به اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش عالی جامعه عمل بپوشانیم، عنوان کرد: با تعامل و همراهی اعضا پیشرفت خوبی در بخشهای مختلف حاصل شده است.

موسوی‌بهار پیشنهادی در حوزه آموزش پرستاری و پیراپزشکی در خصوص کمبود فارغ‌التحصیل آماده جذب رشته پرستاری و اهمیت تربیت نیروهای پرستار اتاق‌عمل، پرستار جراحی و پرستار هوشبری طرح کرد و گفت: باید از ظرفیت ها بهترین استفاده را داشت.