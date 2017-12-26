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۵ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد:

کشف انبار بزرگ قاچاق و کارگاه تولید غیرمجاز ذغال در ایلام

کشف انبار بزرگ قاچاق و کارگاه تولید غیرمجاز ذغال در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از کشف یک انبار بزرگ قاچاق و کارگاه تولید ذغال در یکی از روستاهای شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام شکایت سازمان حفاظت از منابع طبیعی و جنگلبانی و همچنین دریافت اخبار موثق مبنی بر تولید غیرمجاز و قاچاق ذغال در یکی از روستاهای اطراف شهرستان، مراتب در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ با همکاری خوب مردم و استفاده از توان اطلاعاتی شبکه خبری خود توانستند یک کارگاه تولید غیرمجاز ذغال و انبار بزرگ قاچاق آن را در یکی از روستاهای اطراف شهرستان شناسایی کنند.

وی به تعامل خوب بین سازمان حفاظت از منابع طبیعی و جنگلبانی و پلیس اشاره کرد و بیان داشت: ماموران با اخذ مجوز قضایی وارد کارگاه تخریب ساز منابع جنگلی و انبار قاچاق ذغال شده و ضمن جمع آوری آنها نسبت به پلمب آن مکان اقدام م و مراتب طی تشکیل پرونده به مرجع قضایی اعلام شد.

سرهنگ فتاحی یاآورد شد: در این ماموریت مقدار ۶ تن هیزم تخریب شده از منابع جنگلی ایلام، ۲۵ کیسه بزرگ ذغال و تعداد زیادی وسایل و تجهیزات کارگاه تولید ذغال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان گفت: جنگل ها جزو سرمایه ها و منابع ملی بوده و از طرفی حیات بخش و زیبایی شهرستان محسوب می شوندلذا پلیس در پاسداری از آن با همکاری سازمان حفظ منابع طبیعی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 4183727

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