بهنگام سازی کنترلی بیمارهای دام و طیور را عملیاتی می کنیم

علی صفر ماکنعلی درحاشیه سفر به استان قزوین برای بررسی آخرین وضعیت بیماریهای دام و طیور و آبزیان منطقه و نیز بازدید از نمایشگاه تحقیقات جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالاتی در خصوص وضعیت بیماری طیور در کشور پاسخ داد.

* وضعیت بیماری طیور در کشور چگونه است و آیا در این زمینه نگرانی خاصی وجود دارد؟

طبیعی است کشوری هستیم با چهار اکوسیستم مختلف و شرایط متفاوت و ساختار جمعیت دامی ما نیز تفاوت دارد و در این زمینه مناطق کوهستانی در شمال و مرکز داریم و برای مبارزه با بیمارهای دامی مشترک انسان و حیوان اقدام کرده ایم و خوشبختانه شاهد کاهش بیماری بروسلوز در کشور هستیم.

البته در کنترل خیلی از بیمارها بویژه بروسلوز موفقیتهای چشمگیری بدست آوردیم و این بیماری در جمعیت انسانی به طور معناداری کاهش یافته است.

* آیا روشهای جدید منجر به کاهش واکسیناسیون دامی خواهد شد؟

در حال حاضر به گونه ای برنامه ریزی شده که حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد واکسیناسیون را متوقف خواهیم کرد چون موارد بیماری کاهش یافته است.

در بیماری آنفولانزای مرغی با هماهنگی مجامع بین المللی با برنامه ریزی انجام شده تلاش کرده ایم که آسیب های صنعت طیور از بیماری کاهش خواهد یافت و به امنیت پایداری خواهد رسید.

* نقش تحقیقات در حوزه دامپزشکی بویژه کاهش بیمارها تا چه میزان است؟

به عنوان مرجع ذیصلاح بین المللی و نماینده دولت نزد مجامع بین المللی طبیعی است که شورای عالی ویژه ای در سطح دنیا وجود دارد و کمیته تخصصی مختلفی هست که در بحث تخصصی دامپزشکی کشور مان اطلاعات کافی دارند و ما هم ملزم هستیم از مقررات و دستورالعمل هایی که اعمال می کنند استفاده کنیم لذا بدنبال بهنگام سازی برنامه کنترلی خود هستیم.

درسطح کشور مراکز تحقیقاتی متعددی وجود دارد که دستاوردهای پژوهشی آنها برای ارتقاء واکسن های تولیدی و سیستم های تشخیصی به ما کمک می کند و بسیار موثر است و از این ظرفیت هم بهره مند می شویم.

در حال حاضر در موضوع آنفولانزای طیور که یک بیماری است که ۱۱ سال متوالی روی آن کار می کنیم و موج آن از دوسال قبل آغاز شده و صدماتی را به برخی صنایع طیور کشور وارد کرده که امیدواریم با استراتژی جدیدی که الان وزارتخانه و سازمان دامپزشکی اتخاذ کرده بتوانیم با مدیریت منطقی این بیماری را کنترل کنیم تا مشکلی به نام این بیماری در کشور نداشته باشیم.

* آیا اعتبارات تحقیقاتی سازمان دامپزشکی جوابگوی نیازهاست؟

بر اساس داشته های خود طبیعی است موانعی هم داریم و از نظر مالی تحت تاثیر شرایط کشور هستیم اما در مقایسه با برخی نهادها وضعیت قابل قبولی داریم.

* آیا تجهیزات و سیستم های دامپزشکی به روز است؟

سیستم های تشخیصی که داریم مناسب است و نیاز کشور را پاسخ می دهد البته برای تست های ترکیبی به خاطر شرایطی که در دنیا هست مجبوریم برخی آزمایشها را به خارج بفرستیم.

* مهمترین اولویت شما در سال جاری چیست؟

در سال اجرای دستورالعمل های بهداشتی و بین المللی برای دسترسی به کالاهای مربوط به دامپزشکی و کنترل بیمارهای مشترک از جمله سل و بروسلوز و بیماری طیور است که برنامه ای را برای اولین بار درایران پیاده می کنیم.



درمورد آنفلوانزا هم با تغییر استراتژی دنبال این هستیم تا با کنترل این بیماری به گونه ای عمل کنیم تا صنعت طیور ما از آن آسیب جدی نبیند و در این راستا اجرای برنامه های کوپه بندی دررابطه با بیماری سل، تب برفکی و بروسلوز از برنامه های آینده سازمان دامپزشکی کشور است.

همچنین سیاست سازمان دامپزشکی درآینده به هنگام سازی برنامه های کنترلی بیماریهای سل، بروسلوز، تب برفکی، طاعون نشخوار کنندگان کوچک و اجرای برنامه های ایمنی مواد غذایی متناسب با دستور العملهای بین المللی است.