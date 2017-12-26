اردوگاه اسکان اضطرای نیاز گناباد در زمان وقوع زلزله است

نرگس افرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله اظهار کرد: یکی از زلزله های بزرگ کشور در سال ۱۳۴۷ در بخش کاخک گناباد رخ داد که نیاز به حضور تیم های مختلف جمعیت هلال احمر شد و از آن سال به بعد زلزله ای در گناباد که نیاز به حضور تیم های امدادی باشد رخ نداده است.

وی افزود: ایران جز ۱۰ کشور حادثه خیز جهان است و متاسفانه در آسیا مقام چهارم و در دنیا مقام ششم را داریم و در این بین گناباد به دلیل داشتن بافت فرسوده زیاد چه در محدوده شهری و چه در روستاها یکی از نقاط آسیب پذیر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گناباد گفت: مقاوم سازی ساختمان ها در حال حاضر هزینه زیادی دارد که امکان انجام آن نیست از این رو ما تمام تلاش خود را بر آموزش افراد گذاشته ایم.

افرادی در خصوص میزان آمادگی هلال احمر گناباد زمان وقوع زلزله بیان کرد: در حال حاضر ما ۳ سوله انبار امدادی ، اتاق عمیات و اتاق بحران مجهز داریم ولی از آنجایی که گناباد در نزدیک گسل است ساخت اردوگاه اسکان اضطراری یکی از نیازهای ضروری این شهر است.

وی تقویت انبار های امدادی و نیروها را از برنامه های در دست اقدام اعلام کرد و افزود: شاید تنها نقطه قوت ما در جمعیت هلال احمر استفاده از ظرفیت مردمی و داشتن نیروی های خدوم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گناباد خاطرنشان کرد: تعداد هزار خانواده گناباد در حال آموزش در طرح خادم هستند و طرح دادرس ویژه دانش آموزان را نیز در دست اجرا داریم.