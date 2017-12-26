طرح همیار آب در بیش از ۱۱۰ مدرسه ابتدایی استان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نگهدار معادیجو افزود: طرح همیار آب با همکاری آموزش و پرورش استان و به منظور آموزش دانش‌آموزان در زمینه مصرف بهینه آب در حال انجام است.

وی بیان داشت: این طرح از جمله‌های برنامه‌های فرهنگی به منظور آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در زمینه ترویج مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدر رفت این کالای با ارزش است.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یادآور شد: در این طرح کارشناسان آب و فاضلاب استان با حضور در مدارس به تبیین روش‌هایی صرفه جویی در مصرف آب می‌پردازند.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح علاوه بر ارائه روش‌های صرفه جویی، برنامه های فرهنگی و هنری در زمینه مصرف بهینه آب اجرا و بسته‌های فرهنگی بین دانش آموزان توزیع می‌شود.‌

معادیجو اجرای طرح همیار آب را در مدارس ابتدایی راهکاری مناسب و اثرگذار در جهت تبیین مصرف بهینه آب دانست و گفت: این طرح همه سال و در طول سال تحصیلی و به صورت مداوم در مدارس ابتدایی استان اجرا می‌شود.