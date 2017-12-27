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۶ دی ۱۳۹۶، ۷:۳۹

مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد:

هفت مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در استان فعال هستند

هفت مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در استان فعال هستند

یاسوج- مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: هفت مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در استان فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد سه مرکز در سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی بیان داشت: این استان در توسعه مراکز یادگیری محلی براساس اعلام مدیریت دوره های سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی کشور رتبه اول کشور را دارد.

زارع پور اظهار داشت: مراکز یادگیری محلی در دو بخش دولتی وغیردولتی فعالیت می کنند.

وی هدف از فعالیت این مراکز را آموزش مهارتها در کنار سواد پایه عنوان کرد و گفت: در این مراکز در راستای آموزش مهارتها به همکاری مربیان، کارشناسان، مشاوران و متخصصان ادارات، نهادها و دستگاههای اجرایی و مراکز دانشگاهی نیاز است.

زارع پور تنها مرکز یادگیری محلی سیار کشور با ظرفیت تشکیل کلاسهای دوره ای و سیار را در مناطق عشایری و روستایی زیلایی در شهرستان بویراحمد عنوان کرد.

کد مطلب 4183904

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