احداث پارکینگ در سنندج یکی از نیازهای ضروری این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زارعی شامگاه سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر سنندج که محل شورا برگزار شد، گفت: مدتی است که شهرداری سنندج تحویل شهردار جدید داده شده و باید وی در مورد اقداماتی که در این مدت انجام داده است، پاسخگو باشد.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه چه اقدامی برای مسئله دست فروشان انجام شده است، عنوان کرد: به دلیل حضور دست فروشان در معابر آرامش شهروندان و حتی مغازه داران سلب شده و باید این مسئله ساماندهی شود.

وی افزود: افزایش نیرو های سد معبر باعث ایجاد ترافیک و مشکلاتی در شهر می شود و باید مشکل ساماندهی دست فروشان با رعایت حرمت این افراد به صورت اساسی حل شود.

زارعی گفت: حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در شهرداری وجود دارد که تا کنون هیچ اقدامی در تعیین تکلیف این افراد انجام نگرفته است و باید شهردار در این مسئله ورود کند.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج اظهار کرد: طبق قانون استفاده از نیرو های بازنشسته در ارگان های دولتی ممنوع است و شهردار سنندج می بایست این مسئله را رعایت کند.

وی گفت:‌ مدتها است که انگیزه در نیروهای شهرداری از بین رفته است و باید این مسئله ریشه یابی شود تا کارکنان بتوانند به خوبی کار ارباب رجوع را انجام دهند.

زارعی افزود: نبود پارکینگ در شهر سنندج باعث ایجاد مشکلاتی اعم از دزدی سارقان از ماشین های افراد می شود که باید شهردار سنندج در این مورد پاسخگو باشد که چه برنامه ای برای عوارض دریافتی شهرداری که باید برای ساخت پارکینگ صرف شود، انجادم داده است.

عضور شورای اسلامی شهر سنندج عنوان کرد: ساخت و ساز های غیر مجاز که در فصل زمستان باید کم تر تابستان باشد اینگونه نیست و تعداد چنین ساخت و ساز هایی اندک نیست و شهرداری می بایست در این مورد ورد پیدا کند.

مجید شاه ویسی دیگر عضو شورای شهر سنندج نیز در این جلسه عنوان کرد: در دوران سرپرستی شهرداری سنندج مقرر شد که نیرو ها جابه جا نشوند اما امروز این اتفاق از سوی سرپرست شهرداری رخ داده است و باید این افراد به محل کاری خود بازگردانده شوند.