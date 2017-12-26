تا کنون هیچ مورد مصدومیت و تخریب در زلزله ۴.۲ریشتری ملارد نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، بامداد سه شنبه در پی وقوع زلزله ۴.۲ ریشتری که حوالی شهرستان ملارد رخ داده است گفت: طی این زمین لرزه هیچ تماسی با سامانه ۱۲۵ سامانه آتش نشانی شهرداری تهران مبنی بر تخریب و یا حادثه مرتبط با زلزله گرفته نشده است و این زمین لرزه فقط در بخش هایی از غرب استان تهران احساس شده و در بسیاری از مناطق دیگر احساس نشده است.

ملکی افزود: هیچ مورد مصدومیت و تخریب نداشته ایم و شهر در امنیت کامل می باشد.

وی در ادامه از شهروندان خواست آرامش توام با هوشیاری خود را حفظ کنند و اصول ایمنی زلزله را مد نظر خود داشته باشند.