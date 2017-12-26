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۶ دی ۱۳۹۶، ۲:۱۲

سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران:

تا کنون هیچ مورد مصدومیت و تخریب در زلزله ۴.۲ریشتری ملارد نداشتیم

تا کنون هیچ مورد مصدومیت و تخریب در زلزله ۴.۲ریشتری ملارد نداشتیم

تهران- سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران گفت: تا کنون هیچ مورد مصدومیت و تخریب در زلزله ۴.۲ریشتری ملارد نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، بامداد سه شنبه در پی وقوع زلزله ۴.۲ ریشتری که حوالی شهرستان ملارد رخ داده است گفت: طی این زمین لرزه هیچ تماسی با سامانه ۱۲۵ سامانه آتش نشانی شهرداری تهران مبنی بر تخریب و یا حادثه مرتبط با زلزله گرفته نشده است و این زمین لرزه فقط در بخش هایی از غرب استان تهران احساس شده و در بسیاری از مناطق دیگر احساس نشده است.

ملکی افزود: هیچ مورد مصدومیت و تخریب نداشته ایم و شهر در امنیت کامل می باشد.

وی در ادامه از شهروندان خواست آرامش توام با هوشیاری خود را حفظ کنند و اصول ایمنی زلزله را مد نظر خود داشته باشند.

کد مطلب 4183942

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