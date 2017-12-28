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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد:

تعداد مبلغان فعال در مدارس اسدآباد پاسخگوی نیاز نیست

تعداد مبلغان فعال در مدارس اسدآباد پاسخگوی نیاز نیست

اسدآباد - سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد گفت: تعداد مبلغان فعال در مدارس این شهرستان پاسخگوی نیاز نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمجید موسوی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع میلغان با تأکید براین که حضور پررنگ و اثرگذارتر روحانیون و طلاب جوان در مدارس نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم و قانونی است، عنوان کرد: متأسفانه محدودیت های اعتباری و برخی معذوریت های قانونی مانع حضور مستمر مبلغان در مدارس شده است.

وی با بیان اینکه حضور مبلغات اثرات مطلوبی در تقویت و گسترش برنامه های دینی و فرهنگی مدارس به همراه داشته است، افزود: به طور حتم افزایش تعداد حضور مبلغان در مدارس می تواند موجب گسترش برنامه های دینی و فرهنگی در مدارس شود.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دانش آموزان و نسل جوان جامعه امروز آماج هجمه های فرهنگی و اعتقادی دشمنان قرار دارند، افزود: با آسیب شناسی و بررسی دقیق در این حوزه در خواهیم یافت که حضور یک روحانی در مدارس و دانشگاه از بسیاری مراکز دیگر ارجح تر است.

وی با تأکید براینکه تعلیم باید با تربیت دینی همراه باشد، عنوان کرد: امروز توجه به مسائل دینی و اخلاقی باید در اولویت برنامه های سیستم آموزشی کشور قرار گیرد.

کد مطلب 4183991

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