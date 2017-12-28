تعداد مبلغان فعال در مدارس اسدآباد پاسخگوی نیاز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمجید موسوی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع میلغان با تأکید براین که حضور پررنگ و اثرگذارتر روحانیون و طلاب جوان در مدارس نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم و قانونی است، عنوان کرد: متأسفانه محدودیت های اعتباری و برخی معذوریت های قانونی مانع حضور مستمر مبلغان در مدارس شده است.

وی با بیان اینکه حضور مبلغات اثرات مطلوبی در تقویت و گسترش برنامه های دینی و فرهنگی مدارس به همراه داشته است، افزود: به طور حتم افزایش تعداد حضور مبلغان در مدارس می تواند موجب گسترش برنامه های دینی و فرهنگی در مدارس شود.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دانش آموزان و نسل جوان جامعه امروز آماج هجمه های فرهنگی و اعتقادی دشمنان قرار دارند، افزود: با آسیب شناسی و بررسی دقیق در این حوزه در خواهیم یافت که حضور یک روحانی در مدارس و دانشگاه از بسیاری مراکز دیگر ارجح تر است.

وی با تأکید براینکه تعلیم باید با تربیت دینی همراه باشد، عنوان کرد: امروز توجه به مسائل دینی و اخلاقی باید در اولویت برنامه های سیستم آموزشی کشور قرار گیرد.