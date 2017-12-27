نگران کاهش کیفیت خدمات آزمایشگاهی در کشور هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مژگان عسگری در آستانه برگزاری نوزدهمین همایش سالیانه و دومین همایش بین‌المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، اظهار داشت: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه آسیب شناسی بالینی، مباحث پاتولوژی کلینیکال از محورهای اصلی علمی این همایش است از جمله بیوشیمی بالینی، میکروبیولوژی بالینی، ایمونولوژی، طب انتقال خون و هماتوپاتولوژی شامل مولکولار پاتولوژی که با حضور اساتید داخلی و خارجی در همایش مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد.

مدیرگروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: با توجه به اهمیت بهره‌وری آزمایشگاه‌ها که از اولویت‌های وزارت بهداشت در سال ۹۶ می باشد، پانلی تحت عنوان جایگاه متخصصان پاتولوژی در مدیریت بهره‌وری خدمات آزمایشگاهی پزشکی با حضور همکاران مرجع سلامت برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین با توجه به اهمیت موضوع نظام ارائه خدمات آزمایشگاهی پانلی در این رابطه و با رویکرد تجمیع آزمایشگاه و آزمایشگاههای ریفرال برگزار می‌گردد.

مسئول کمیته علمی همایش سالیانه گفت: در قسمت پاتولوژی آناتومیکال امسال نیز مباحث متعدد با رویکرد بالینی با حضور اساتید برجسته ی پاتولوژی در قالب سمینارها و کارگاههای متعدد در ارتباط با پاتولوژی ریه، پستان، زنان، پوست، گوارش، کبد و اوروپاتولوژی خواهیم داشت. همچنین پاتولوژی سر و گردن، و فک وصورت و ضایعات بافت نرم چشم و حفره دهان در برنامه‌های امسال قرار دارد.

وی در ارتباط با چالش های آزمایشگاه در کشور گفت: از ابتدای سال جاری اعلام دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی بر اساس قانون سال ۶۷ ، اعتراضات گسترده‌ جامعه پاتولوژی را به صورت‌های مختلف به همراه داشت که در نهایت منجر به دستور وزیر مبنی بر ارائه طرح نظام جامع خدمات آزمایشگاهی توسط معاونت این وزارتخانه با همکاری گروه‌های درگیر در علوم آزمایشگاهی شد.

عسگری افزود: در نهایت پیش‌نویس طرحی که همزمان در معاونت آموزشی وزارت بهداشت در حال تهیه بود در جلسات این وزارتخانه ارائه شد که از نکات برجسته این طرح تعیین جایگاه افراد مختلف در آزمایشگاه و غالب شدن وجه اهمیت نظارت بالینی بر نظارت تکنیکال است.

مسئول کمیته علمی نوزدهمین همایش سالیانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی گفت: به دلیل اطلاعات ناکافی نویسندگان طرح از استانداردهای بین المللی آزمایشگاه ها و ساختار کنونی آزمایشگاه در ایران، کاستی هایی در طرح مذکور مشاهده گردید که به اطلاع طراحان در معاونت آموزشی وزارت بهداشت رسید و امید است در جلسات حضوری طرح جهت حدف ایرادات به منظور افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی مجددا بررسی گردد.

مسئول کمیته علمی انجمن آسیب‌شناسی ایران خاطرنشان کرد: از دیگر چالش‌ها در حوزه علوم آزمایشگاهی تجمیع مراکز آزمایشگاهی میباشد که از اولویت های وزرات بهداشت می باشد و در حال حاضر این موضوع به بحث روز اغلب آزمایشگاه‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که ساختار مگالب در اغلب کشورها ی پیشرفته ساختار متفاوت دارد .

عسگری اظهارداشت: گروه پاتولوژی به عنوان متولی طب بالینی آزمایشگاه در کشور نگران کاهش کیفیت خدمات آزمایشگاهی در صورت تعجیل در اجرای طرح است و نیاز است که فرصت بررسی علمی و رویکرد آکادمیک برای گروه‌های مختلف آزمایشگاهی وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: همکاران ما در حوزه پاتولوژی در همه مناطق کشور از جمله مناطق محروم در حال خدمات رسانی هستند و از نزدیک با مشکلات ارائه ی خدمات آزمایشگاهی آشنا هستند و امید است با توجه به این حضور گسترده در تصمیم گیری های اصلی وزارت خانه در خصوص نظام ارائه ی خدمات آزمایشگاهی مشارکت کافی داشته باشند.