کاهش ۴ تا ۷ درجه ای دما در شرق کشور/ خروج سامانه بارشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی و خروجی مدلها، چهارشنبه با خروج سامانه بارشی از شرق کشور دراین ناحیه وزش باد شدید پیش بینی می شود که با کاهش ۴ تا ۷ درجه ای دما همراه شده و در برخی از این مناطق می تواند سبب گردوخاک نیز گردد.

بر اساس این گزارش از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا، غلظت آلاینده های جوی در شهر های صنعتی و پر جمعیت به تدریج افزایش خواهد یافت.

این گزارش می افزاید، امروز دریای خزر و خلیج فارس و روزهای پنجشنبه و جمعه دریای عمان مواج پیش بینی می شوند.

وضعیت هوای تهران در روز جاری کمی ابری تا نیمه ابری و بیشینه و کمینه دمای امروز نیز ۱۰ و۱ پیش بینی شده است.