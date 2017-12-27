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۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۳

پس از چند روز آلودگی؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای روز چهارشنبه مشهد در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح چهارشنبه با شاخص ۸۲ در شرایط سالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های آوینی، خیام شمالی، کریمی و خاقانی در شرایط ناسالم و در دیگر ایستگاه های شهر در شرایط سالم قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه آوینی با شاخص ۱۳۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس  گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها  به جز دی اکسی گوگرد نسبت به روزگذشته کاسته شده است.

کد مطلب 4184071

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