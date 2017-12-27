به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی صبح چهارشنبه در جلسه کار گروه مدیریت بحران، بر فرهنگ سازی درحوزه آموزش تاکید کرد و گفت: برای فرهنگسازی در زلزله همه دستگاهها باید همکاری کنند.
وی اظهار کرد: نهاد هایی که کارهای فرهنگی انجام میدهند، زیاد است که باید آنها نیز در این رابطه فعالیت کنند و بر ای مقابله با حوادث و کاهش تلفات آموزش را مد نظر قرار دهند.
سرپرست معاونت فرهنگی شهرداری زنجان گفت: فعالیت در زمینه فرهنگ شهری و آموزش حقوق شهروندی ضروری است و در بحث ترافیک، چرا که در استان شاهد نمود فرهنگی مناسب در سطح شهر توسط شهروندان زنجانی نیستیم.
وی افزود: باید در روستاها و مدارس آموزش مقابله با حوادث و بلایا به خوبی تقویت و توسعه یابد چرا که توجه به این امر باعث کاهش تلفات جانی می شود.
سرپرست معاونت فرهنگی شهرداری زنجان با تاکید بر اینکه با فرهنگسازی و آموزش در رابطه با بحران میتوان از بروز مجدد مشکلاتی که در زمینه توزیع اقلام در مناطق زلزلهزده کرمانشاه به وجود آمد، جلوگیری کرد، افزود: برای فرهنگسازی در زلزله همه دستگاهها باید همکاری کنند.
موسوی با تاکید بر اینکه تا زمانی که فرهنگسازی انجام نشود و بسترها و زیرساختها آماده نباشند نباید در بحرانها به دنبال خروجی مناسب باشیم، اظهار کرد: اگر میخواهیم در زمینه فرهنگی نحوه برخورد با بلایای طبیعی کارهای ماندگار و تاثیرگذاری انجام دهیم، باید همه مجموعههای فرهنگی پای کای بیایند.
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