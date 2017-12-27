آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن در برنامه خبر ۲۰ شبکه خبر شبکه چهار حضور یافت این برنامه با توجه به حذف ۲۶ مقاله ایرانی از انتشارات الزویر به این موضوع پرداخت که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی دراین خصوص چه تمهیداتی را پیش بینی کرده است.

روشن دراین خصوص گفت: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در تهیه آثار علمی مرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای کسانی که مرتکب تقلب در تهیه آثار علمی شوند، حسب مورد مجازات هایی را در نظر گرفته است.

حذف امتیازاتی که از تخلف حاصل شده است

وی ادامه داد: البته بستگی دارد که شخص حقیقی باشد یا حقوقی، در مواردی که موسسه و پایگاه الکترونیکی ایجاد شده باشد و به کمک تبلیغات موسسات این اقدامات صورت گیرد مجازات ها شدیدتر خواهد بود. البته برای دانشجویان و استادان و کارمندانی که مرتکب چنین تخلفی شوند هر گونه امتیاز مادی و معنوی که به موجب این مقاله ها دریافت کرده باشند از آنها سلب می شود.

محرومیت دانشجویان متخلف از اخراج تا محرومیت ۵ ساله از کنکور

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: براساس قانون تازه تصویب شده و براساس قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها مصوب سال ۶۴، به صورت مثال می توان، یک استاد را از احضار و تذکر شفاهی تا اخراج از خدمات دولتی به صورت دایم محکوم کرد و یا دانشجویی که مرتکب چنین تخلفی شده باشد را می توانیم براساس آیین نامه انضباطی دانشجویان که در سال ۷۴ به تصویب رسیده است مشمول مجازات تنبیهی کنیم، می توان وی را اخراج آموزشی کرده و حتی از شرکت در آزمون های مختلف ورودی به دانشگاه ها تا ۵ سال محروم کنیم. طبیعی است اگر به موجب این اقدامات، به فردی مدرکی ارائه شده باشد به صورت امتیازی، همه این موارد قابل لغو و ابطال است.

ثبت پایان نامه و رساله ها قبل از دفاع در ایرانداک

وی درباره نگاشت آیین نامه اجرایی قانون پیشگری و مقابله با تقلب علمی گفت: براساس تبصره ۷ ماده واحده مصوب، پیشگیری در دو محور، قابلیت انجام دارد، یکی ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری و دیگری الزام به نظارت های دقیق از طریق اعمال تبصره ۹.

روشن افزود: ما الزام کردیم زمانی که پروپوزال ارائه می شود، حتما در ایرانداک ثبت و همانند جویی شود، پایان نامه و رساله قبل از دفاع، دوباره در ایرانداک ثبت شده و همانند جویی صورت گیرد. علاوه براین، هرگونه پرداخت مالی به استاد مشاور و داور را موکول کردیم به ارزیابی که از طریق همانندجوهای مختلف انجام می شود. اعمال مجازت های انتظامی و کیفردهی افرادی که دچار چنین تخلف هایی می شوند باز از عوامل عبرت آموز و پیشگیرانه است.

آیین نامه اجرایی قانون پیشگری و مقابله با تقلب علمی تدوین شد

روشن افزود: اما درباره اینکه وزارت علوم برای تدوین آیین نامه چه کاری انجام داده است شاید بتوان گفت که بیشترین اهتمام را وزارت علوم تا کنون داشته به محض اینکه قانون ابلاغ شد کمیته هایی در وزارت علوم با همکاری دانشگاه های مختلف، معاونان دانشگاه ها و موسسات ذی ربط تشکیل شد همچنین در شورای معاونینی که شنبه گذشته برگزار شد این آیین نامه طرح شد و اصلاحاتی انجام گرفت و آماده ارسال به وزارت بهداشت و دادگستری است تا آنها نیز نظرات خود را ارائه کنند و سپس تقدیم به هیات وزیران شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: ۲۱ شهریور این قانون در روزنامه رسمی کشور چاپ شد و ۱۵ روز بعد انتشار لازم اجرا است ما نیز ۳ ماه فرصت داشتیم و در زمان معین آن را به اتمام رسانده وبه وزارت بهداشت و دادگستری هم ارسال کردیم امیدواریم آنها هم به فوریت نظر خود را بدهند.