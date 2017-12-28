اشتغال ۸۷۰ نفر در شهرستان اسدآباد از ابتدای سال جاری تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری صبح پنج شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اسدآباد اظهار داشت: ۵۸ درصد تعهد اشتغال زایی شهرستان طی ۹ ماهه نخست سال با اشتغال ۸۶۹ نفر تحقق یافته و برای تعداد افراد به کار گرفته شده بیمه اجباری واریز می شود و از این تعداد ۳۷۳ نفر در هیچ کجای کشور سابقه بیمه نداشته اند.

افشاری ادامه داد: ۴۹۶ نفر از آمار در سایر شهرهای کشور دارای سابقه بیمه بوده اند که به دلیل توسعه و رونق کسب کار مجددا به شهرستان اسدآباد مراجعه کرده اند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان میزان کل اعتبار مشاغل خانگی شهرستان اسدآباد را یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان تسهیلات اختصاص یافته مشاغل خانگی به شهرستان تاکنون یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.

احمد توصیفیان شهرستان اسدآباد را یکی ازشهرستان های پیشرو در تحقق اهداف اشتغال زایی استان اعلام کردند.

وی میزان حجم ریالی طرح های اشتغال روستایی معرفی شده اسدآباد را بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و بانک های عامل شهرستان فرصت بی نظیر ایجاد اشتغال توسط دولت را مغتنم بشمارند.