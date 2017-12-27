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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

پس از نشست شورای فنی؛

کادر فنی کشتی آزاد هفته آینده مشخص می‌شود

کادر فنی کشتی آزاد هفته آینده مشخص می‌شود

شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد طی روزهای آتی تشکیل جلسه خواهد داد تا اعضای کادر فنی تیم ملی را مشخص و معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد با توجه به رویدادهای مهم پیش رو، مدتهاست که در حال بررسی گزینه‌های مختلفی برای سرمربیگری تیم‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان است.

گفته می شود روند بررسی گزینه های سرمربیگری تیم های رده های مختلف به مرحله نهایی رسیده و اعضای شورای فنی با برگزاری نشستی در اوایل هفته بعد، تکلیف این موضوع را مشخص خواهد کرد.

هم اکنون محمد طلایی، تقی اکبرنژاد و غلامرضا محمدی سرمربیگری تیم های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان را بر عهده دارند که گفته می شود از این جمع، تنها گزینه‌ای که شانس بیشتری برای ادامه همکاری با فدراسیون کشتی را دارد، محمد طلایی است.

کد مطلب 4184124

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