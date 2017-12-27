به گزارش خبرنگار مهر، شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد با توجه به رویدادهای مهم پیش رو، مدتهاست که در حال بررسی گزینه‌های مختلفی برای سرمربیگری تیم‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان است.

گفته می شود روند بررسی گزینه های سرمربیگری تیم های رده های مختلف به مرحله نهایی رسیده و اعضای شورای فنی با برگزاری نشستی در اوایل هفته بعد، تکلیف این موضوع را مشخص خواهد کرد.

هم اکنون محمد طلایی، تقی اکبرنژاد و غلامرضا محمدی سرمربیگری تیم های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان را بر عهده دارند که گفته می شود از این جمع، تنها گزینه‌ای که شانس بیشتری برای ادامه همکاری با فدراسیون کشتی را دارد، محمد طلایی است.