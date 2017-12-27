ولادت امام حسن عسکری نقطه عطفی در تاریخ تشیع است

حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به ولادت امام حسن عسکری اشاره کرد و گفت: عرش به برکت میلاد جهان‌افروز امام حسن عسکری (ع) بزم شادی گسترده است.

وی افزود: باید ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری را نه به‌عنوان حادثه بلکه نقطه عطفی در تاریخ تشیع دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: باید اذعان داشت که ولادت امام حسن عسکری در آینده‌ای نه چندان دور تاریخ بشریت را دگرگون می‌کند، چراکه ایشان فرزندی به‌دست غیب سپرده اند تا روزی دادگستر جهان هستی شود.

وی اظهار کرد: تولد او موعدی بشارت‌دهنده است که ظهورش، سپیده دمی است به‌سوی روشنایی و مرهمی بر تمامی رنج‌ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: آسمان دیده بر زمین گشوده بود و مدینه، شب انتظارش را به‌دست صبح امید می‌سپرد که ناگاه در صبحدمی حیات‌بخش، آفرینش، تولدی دوباره کرد و یازدهمین روشنگرش را به هستی بخشید.

صفی یاری تأکید کرد: نوری برخاست تا امید بخش مظلومان و مستضعفان گیتی شود، میلادی که بر عظمت روز جمعه افزود و بر این عید طراوتی خاص بخشید، او دومین امامی بود که نام حسن (ع) را به خود می‌گرفت.