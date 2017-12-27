خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد این اداره کل طی ماه های اخیر از خرید سه دستگاه «ایکس ری» چمدانی برای گمرکات خسروی و پرویزخان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیاردریال خبر داد.

وی افزود: تامین اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جهت بازسازی و تعمیر منازل سازمانی، ابنیه و ساختمان های اداری گمرکات استان از دیگر اقدامات ما طی این مدت بوده است.

این مسئول گفت: از مبلغ ذکر شده یک میلیارد ریال به گمرک پاوه، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مرکز آموزش گمرکات استان و سه میلیارد ریال به مقاوم سازی ساختمانها و ابنیه گمرکات استان اختصاص یافته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: تامین اعتبار ۲ میلیارد ریال دیگر در ادامه تکمیل پروژه ۸ واحدی منازل سازمانی گمرک قصرشیرین - که در حال اتمام و واگذاری جهت استفاده پرسنل است-نیز از اعتبارات ذکر شده، اختصاص سافت.

وی از افزایش حجم صادرات در مرز سومار خبر داد و تصریح کرد: این مرز در نه ماهه سالجاری با افزایش ۲۰۸ درصد صادرات رو به رو بوده است.

حیدری گفت: در این مدت همچنین تامین سه دستگاه خودرو جهت گمرکات استان (شامل یک دستگاه سوزوکی گرند ویتارا، یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پژو ۴۰۵ صورت گرفته است.

وی اشاره ای نیز به اقدامات انجام شده گمرک در پی وقوع زلزله استان کرمانشاه داشت و گفت: این زلزله با عث ایجاد خسارت مالی به بیش از ۱۲۰ نفر از پرسنل گمرکات پرویزخان و خسروی که در شهرستانهای قصرشیرین و سرپل ذهاب ساکن بودند، شد.

این مسئول از پرداخت ۶ میلیارد ریال کمک‌های بلاعوض گمرک جمهوری اسلامی ایران به کارکنانی که در کانون زلزله قرار داشتند، خبر داد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه کمک های گمرک جمهوری اسلامی ایران به کارکنان آسیب دیده در زلزله از پرداخت وام جهت ساخت و ساز منازل آنان از سوی گمرک خبر داد.