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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۲۱:۲۹

در واكنش به اظهارات معاون وزير امور خارجه آمريكا

آصفي: آمريكا با بهانه جويي در صدد تضعيف نهادهاي بين المللي است

سخنگوي وزارت امورخارجه، ضمن محكوم كردن اظهارات جان بولتون معاون وزير خارجه آمريكا در مورد ايران، اين سخنان را گستاخانه و خارج از عرف ديپلماتيك و ناشي از ناكامي هاي مكرر سياست هاي يك جانبه آمريكا خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر، حميدرضا آصفي تاكيد كرد: اين گونه سخنان نشان مي دهد كه مقامات آمريكايي هنوز بر اين اعتقادند كه با قلدري مي توانند حرف خود را به پيش ببرند در حالي كه اين نوع برخورد دولت آمريكا بيش از هر چيز صلح و امنيت جهاني را به خطر انداخته است  و آمريكا را در جهان منزوي كرده است و جامعه جهاني مي بايد براي اين تهديدها چاره انديشي كند سخنگوي وزارت امورخارجه تاكيد كرد: تصديق آژانس بين المللي انرژي اتمي بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران و همكاري ايران با آژانس نشان دهنده پايبندي جمهوري اسلامي ايران به تعهدات بين المللي خود است و اين درحالي است كه آمريكا با بهانه جويي همواره در صدد تضعيف نهادهاي بين المللي است.

 

کد مطلب 41842

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