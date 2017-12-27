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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

هیچگونه تخریبی در منطقه بهرام گور انجام نشده است

هیچگونه تخریبی در منطقه بهرام گور انجام نشده است

شیراز – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: هیچگونه تخریب و راه اندازی معدن در منطقه بهرام گور انجام نشده است.

علی همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه منطقه بهرام گور از جمله مناطق تحت حفاظت است، افزود: طی سال های گذشته موضوع استفاده و بهره برداری از منابع زیر زمینی منطقه بهرام گور بارها مطرح شد اما تاکنون هیچگونه اقدامی در این راستا انجام نشده است.

وی تصریح کرد: اینکه می گویند امروز در این منطقه بولدوزر ها مشغول به کار هستند صحیح نیست و هیچگونه فعالیت تخریبی در این محدوده انجام نشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس یادآور شد: انجام کارهای کاشناسی و بررسی در این منطقه انجام شده اما هیچگونه تصمیمی برای صدور مجوز و راه اندازی معدن گرفته نشده است.

کد مطلب 4184259

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