انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر ابوالقاسم اصفیاء مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر افزود: با موافقت دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مذاکره با مسئولان وزارت بهداشت، انتخابات زودتر از موعد و در ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ برگزار می شود.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: علیرغم ابلاغ دستورالعمل برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ها در اردیبهشت ماه ۹۷، به دلیل کمبود واحدهای دارای شورای صنفی در دانشگاه و به حد نصاب نرسیدن تعداد این شوراها قرار شد یازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران زودتر و در ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شود.

اصفیاء اظهار داشت: زمان ثبت نام دانشجویان برای عضویت در شورای صنفی دانشجویان از ۲ تا ۱۰ دی ماه ۹۶ تعیین شده و دانشجویان برای آگاهی از شرایط و نیز ثبت نام در شورای صنفی دانشکده ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده محل تحصیل و برای عضویت در شورای صنفی خوابگاه ها لازم است به دفتر سرپرستی خوابگاه محل سکونت مراجعه کنند.

وی افزود: دانشجویان می توانند برای مطالعه آئین نامه و دستورالعمل شورای صنفی دانشجویان، به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به نشانی http://vsca.tums.ac.ir مراجعه کنند.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی روز ۲۹ بهمن ۹۶ برای دانشکده ها از ساعت ۹ تا ۱۶ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشکده و برای خوابگاه ها از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در دفتر سرپرستی هر خوابگاه خواهد بود.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر دارای ۴ شورای صنفی دانشجویی بوده که مجموعاً ۲۷ نفر از دانشجویان این دانشگاه در این شوراها مشغول به فعالیت هستند.