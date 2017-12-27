به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین انصاریان در نشست علمی میراث علمی تشیع که با حضور اساتید، محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در موسسه دارالعرفان برپا شد، اظهار داشت: ما شیعیان سه میراث با عظمت داریم که هر سه تا پایان عالم و برپا شدن قیامت برای مردم اعصار و روزگاران آینده قابل استفاده و بهره‌گیری است.

این مفسر، محقق و پژوهشگر علوم و معارف قرآن کریم افزود: این سه میراث عظیم دارای گستردگی‌های زیادی بوده و تمام شدنی نیست و به تدریج از هر یک از این منابع، مسائل نو و بدیعی کشف می‌شود که به خوبی پاسخگوی نیازهای عصر و زمان است .

انصاریان خاطرنشان کرد: در قرآن مجید می‌بینیم بسیاری از انبیاء با دلایل و بینات مسائل را مطرح می‌کردند و این دلایل عقل را روشن و قانع می‌کند اما عده‌ای نیز بودند که منکر معجزات و بینات بودند و تأثیری در آن‌ها نداشت هر چند در همه دوران این‌گونه افراد زندگی می‌کردند.

وی اذعان داشت: ما سه میراث اصیل و استوار و قوی همراه با دلایل و حجت‌ها داریم که عقل را سیراب و قانع می‌نماید و سؤالات را پاسخ می‌گوید.

این استاد برجسته حوزه علمیه بیان کرد: وقتی چنین میراث برجسته و با ارزشی داریم می‌توانیم نادانی و جهل خود را با سؤال رفع کنیم چرا که این منابع پرسش دارای پاسخ‌های منطقی و عقلی و طبیعی هستند.

وی با اشاره به این منابع و میراث اصیل یادآور شد: اولین منبع با ارزش قرآن کریم است، توده مردم آن را به صورت 114 سوره و بالغ بر 6 هزار آیه می‌بینند در حالی که اهل قرآن آن را در قالب الفاظ و سوره‌ها نگاه نمی‌کنند و نگاه وسیع‌تری نسبت به آن دارند.

حجت الاسلام انصاریان گفت: روایتی در اصول کافی وجود دارد که عیناً اهل سنت نیز با اختلاف راوی آن را از امام علی(ع) نقل کرده‌اند و طبق سند شیعه و اهل سنت یقین می‌یابیم که روایت صادر شده است زیرا الفاظ و جمله‌بندی کار معصومین(ع) است.

وی افزود: در این روایت که بیش از یک صفحه بوده و از روایات ناب قرآن کریم است حضرت می‌فرماید قرآن بر قلب رسول الله(ص) با هویت اصلی‌اش نازل شده است زیرا قلب رسول الله از هستی وسعت بیشتری داشته است.

این نویسنده برجسته عنوان کرد: هویت خلق انسان مثبت است و به سمت عدل و توحید و علم و دانایی می‌باشد شگفتی‌های قرآن کریم در عدد و شمارش نمی‌آید و کهنه شدنی نیست و هویت اصلی انسان آن را می‌یابد.

وی اظهار داشت: دومین میراث اصیل و غنی روایات و آثار اهل بیت(ع) می‌باشد که با چراغی پر نور همانند ایمان باید وارد روایت شد گاهی شخصیت‌های عظیم نیز در فهم روایت مشکل داشتند.

انصاریان بیان کرد: آثار اهل‌بیت(ع) بسیاری از ابهامات و شبهات و بیماری‌های فکری را نیز از میان می‌برد.

وی تصریح کرد: محصولات فکری علمای واجد شرایط شیعه سومین میراث غنی هستند؛ عالمانی که اهل تقوا و ایمان و خداترس و قیامت باور بودند این میراث را بر جای نهاده‌اند.

این مفسر قرآن کریم یادآور شد: اندیشه علمای بزرگ شیعه یک فرهنگ عظیم اخلاقی و فرهنگی و تربیتی را به وجود آورد که هیچ مکتب و مذهبی در دنیا همانند آن را ندارد و روشهای فکری ناب بدین‌گونه نداشته است.

وی گفت: قرآن و روایات و محصولات علمی و فکری علمای هزار و سیصد ساله شیعه همگی از میراث عظیم شیعی است این محصولات فکری و عقلی در رشته‌های گوناگون و با کمک اهل بیت(ع) شکوفایی را به بشریت و انسانیت ارائه کرده است.

این خطیب دینی خاطرنشان کرد: این منابع و میراث علما جای پاسخ دادن به شبهات و وسوسه‌ها در همه روزگار را دارد به ویژه علما در 40 تا 50 سال اخیر قدم‌های مهمی در پاسخگوئی به نیازهای جامعه برداشته‌اند.

وی اظهار داشت: این همه دانشمند و مفسر در دامان علمای شیعی تربیت شده است وقتی سهم امام را بدهیم و حوزه شیعه را تقویت کنیم چنین آثار و برکاتی خواهیم داشت.

این استاد حوزه عنوان کرد: امام صادق(ص) پیش‌بینی کردند صدای علم و مکتب ما از قم در جهان پخش می‌شود و مردم حتی در پستوها در دورترین نقاط جهان از این فرهنگ با خبر می‌شوند.

حجت الاسلام انصاریان عنوان کرد: بنده به کشورهای مختلف شرقی و غربی سفر کرده‌ام و در این سفرها دنیا را تشنه معارف اصولی و حقه می‌بینم معارفی که عقل را قانع کند و آرامش به مردم بدهد منابع با ارزش شیعی چه بسیار بیماری‌های فکری را درمان کرده است.

وی تصریح کرد: این‌ها اثر معارف اهل بیت(ع) می‌باشد اگر این منابع به خوبی ارائه شود می‌تواند این بیماری‌ها را علاج نماید خوشبختانه خیزش به سوی تشیع در جهان قوی شده است.

این استاد حوزه علمیه بیان کرد: اگر در جهان میلیون‌ها کتاب علیه شیعه چاپ می‌کنند و از فکر و اخلاق ما می‌هراسند به این علت است که آن‌ها نگران شیعه شدن مردم جهان هستند. در کشورهای اسلامی افرادی شیعه شده‌اند که از آثار و برکات قم است بی‌شک دین از سرزمین شیعه به جهان منتشر می‌شود.