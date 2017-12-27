تعرفه ۵درصدی واردات تخم مرغ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ابلاغیه آمده است: حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی تا ۲۹ اسفندماه امسال به میزان ۵ درصد است.

همچنین مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه ۵ درصدی حداکثر تا ۲۹ اسفند امسال و مهلت ترخیص محموله های وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه ۵ درصدی حداکثر ۳۱ فروردین سال ۹۷ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر بدلیل شیوع انفلوانزای مرغی و کاهش جمعیت مرغهای تخم گذار در داخل کشور، قیمت تخم مرغ به شدت افزایش یافته است و دولت برای تامین برای تامین بازار داخلی ،تعرفه واردات را کاهش داده تا بخشی از نیاز مصرف داخلی، از طریق واردات تامین شود.