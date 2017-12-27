به گزارش خبرنگار مهر، مسلم نصرتی صبح چهارشنبه در جلسه ای با حضور مدیرکل کتابخانه های استان سمنان به میزبانی شهرداری دامغان با بیان اینکه پیگیر فضای لازم برای ساخت کتابخانه های جدید در این شهرستان هستیم، ابراز داشت: به منظور ترویج فرهنگ مطالعه ساخت چندین المان کتاب و قرار دادن آن در مکان های مناسب در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه از تعداد ۱۲کتابخانه موجود تعداد ۹کتابخانه نهادی، دو تا مشارکتی و یک کتابخانه مستقل در دامغان فعالیت دارد، افزود: به منظور اشاعه فرهنگ مطالعه طرح کافه کتاب به زودی در دامغان اجرا می شود.

شهردار دامغان از اعلام آمادگی برای واگذاری زمین به منظور احداث کتابخانه در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: احداث مجتمع بزرگ فرهنگی تحت عنوان باغ منوچهری دامغانی در دستور کار شهرداری قرار دارد که در این مجتمع مکانی برای ساخت یک کتابخانه مجهز نیز در نظر گرفته شده است.

نصرتی در ادامه تصریح کرد: بی شک افراد کتابخوان جامعه بهتری را می سازد لذا برنامه های فرهنگی در قالب مسابقات کتابخوانی و برنامه های تشویقی برای مشارکت خیران کتابخانه ساز در اولویت برنامه های شهرداری گنجانده شده است که امیدواریم با بخشی از این اقدامات بتوانیم سرانه مطالعه را در استان افزایش دهیم.

مدیرکل کتابخانه های استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه شهرداری دامغان سهم نیم درصد خود را به نهاد کتابخانه ها به موقع پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: پرداختی شهرداری ها برای کتابخانه‌های عمومی همان شهر هزینه می شود.

نورعلی غلامحسین سماکوش اضافه کرد: پیگیری برای تأمین فضای کتابخانه‌های جدید از سوی این اداره کل از جمله برنامه های در دست اقدام است.