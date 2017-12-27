راهیابی انیمیشن «آسمان و دریا» به بخش نهایی جشنواره فیلم عمار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیدی پور در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: انیمیشن کوتاه «آسمان و دریا» با موضوع هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو متجاوز آمریکایی به بخش مسابقه جشنواره فیلم عمار راه یافت.
وی گفت: این انیمیشن به کارگردانی «نسیم عینی» تولید سال ۱۳۹۵ واحد هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان است که رویداد را از نگاه کودک شهیدی که ازجمله مسافران این پرواز است به تصویر میکشد.
مدیرکل حوزه هنری لرستان این اثر را نمونهای قابلقبول برای پرداختن به رویدادهای اثرگذار در حیطه هنر انقلاب دانست و افزود: پرداختن به موضوعاتی ازایندست بهعنوان دستمایه تولید آثار تصویری علاوه بر آنکه قابلیتهای مناسبی برای تولید آثار پویانمایی دارد موجب میشود تا اهمیت این رویدادها در حافظه تاریخی مردم باقی بماند.
امیدی پور گفت: انیمیشن «آسمان و دریا» با تایم ۴ دقیقه و با تکنیک سهبعدی تولیدشده است و پیشازاین در بخش نهایی جشنواره بینالمللی فیلم رشد نیز حضورداشته است.
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