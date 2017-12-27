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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو:

برچسب اصالت برای سه گروه تجهیزات پزشکی از سال آینده الزامی می شود

برچسب اصالت برای سه گروه تجهیزات پزشکی از سال آینده الزامی می شود

مشاور وزیر بهداشت گفت: برچسب اصالت بر روی سه گروه از تجهیزات پزشکی از سال آینده الزامی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا مسائلی در بیست و هفتمین اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: از ابتدای سال ۹۷ برچسب اصالت برای مواد و تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات مصرفی حوزه زنان و بارداری، الزامی می شود.

وی ادامه داد: تجهیزات و ملزومات مصرفی خانگی نیز از سال ۹۷ باید دارای برچسب اصالت داشته باشند.

مشاور وزیر بهداشت افزود: در تبصره یک بند ۱ ماده ۷ قانون بهبود و تقویت استاندارد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه ورود سازمان استاندارد به حوزه تجهیزات پزشکی مشخص شده و در غالب این تصویب‌نامه نحوه تعامل ما با سازمان استاندارد تعیین شده است.

وی گفت: شرح وظایف وزارت بهداشت به قوت خود باقی است، تلاش می‌کنیم این قانون موجب دوگانگی در مقام اجرا نشود.

کد مطلب 4184337

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