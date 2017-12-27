ضرورت تدوین راهبردملی کیفیت/صدورگواهی انطباق براساس استاندارد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بیات در نشست انجمن دارندگان نشان استاندارد گفت: راهبرد ملی کیفیت کشور هنوز به درستی تدوین نشده است و باید پرسید نقش بنگاهها و انجمن های علمی در تدوین این راهبرد ملی چیست، این در حالی است که اگر قرار است که این راهبرد به صورت کاربردی تدوین شود، همه بخش‌ها باید به صورت مکمل کار را پیش برند و زمینه‌ساز حصول طرحی جامع شوند.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: تولیدکنندگان دانش بنیان باید برای محصولات خود تائیدیه استاندارد اخذ کنند؛ ضمن اینکه در ارتباط با کالاهای دارای استاندارد اجباری احکامی وجود دارد که سازمان ملی استاندارد وارد عمل شده است، اما باید توجه داشت که این تولیدکنندگان برای محصولات دانش بنیان می توانند استانداردهای اروپایی و نمونه های مشابه را ترجمه کرده و با هماهنگی سازمان ملی استاندارد، استانداردهای مرتبط با کالاهای خود را تدوین نمایند.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان برخی از محصولات غذایی یا کالاهایی همچون سیمان که صادرات بالایی دارند می توانند استانداردهای انگلیسی را به سازمان ملی استاندارد ارایه کرده و بر روی آن صحه گذاری کنند و پس از آن گواهی انطباق بگیرند. این در حالی است که یکی از گره های اقلام صادراتی آن است که پافشاری بر روی استاندارد ملی برای صادرات آنها صورت می گیرد؛ در حالیکه می توان برای صد قلم کالاهای صادراتی عمده کشور استانداردهای اروپایی را ترجمه کرد و بر اساس آنها گواهی انطباق صادر کرد.

بیات ادامه داد: برخی استانداردها اکنون از سوی سازمان ملی استاندارد در حال بازنگری است و اگر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیاز به بازنگری در برخی استانداردها را احساس می کنند، باید پیشنهادات خود را به سازمان ملی استاندارد ارایه دهند.

وی اعتماد را بزرگترین سرمایه کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید انعطاف پذیری لازم را در صدور گواهی های انطباق استاندارد برای محصولات صادراتی داشت، چراکه گاهی سازمان ملی استاندارد محصول صادراتی تولید شده با استانداردهای اروپایی را قبول ندارد و به جای آن استاندارد ملی را حاکم می داند، در حالیکه باید انعطاف پذیری لازم را در این رابطه داشت.