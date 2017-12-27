۲۰ درصد ازدواج های گلستان منجر به طلاق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان علی اصغر طهماسبی در پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان گلستان، اظهار کرد: از سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی رأساً در اکثر جلسات بررسی آسیب های اجتماعی کشور حضور داشته اند که این نشان دهنده اهمیت موضوع است.

رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان تصریح کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی یک کار فراقوه ای است و عزم و اراده جدی مسئولان را طلب می کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، تکدی گری، خودکشی، کودکان خیابانی و زنان بد سرپرست را پررنگ ترین آسیب های امروز جامعه برشمرد.

طهماسبی با بیان نگران کننده بودن آمار طلاق خاطرنشان کرد: بیشترین واقعه طلاق در ۹ ماهه اول سال ۹۶ در گروه های سنی بین ۲۵ الی ۳۹ سال در مردان و گروه سنی ۲۰ الی ۳۴ سال برای زنان به ثبت رسیده که پیشنهاد می شود آموزش مستمر برای این گروه سنی جهت تحکیم بنیان خانواده صورت گیرد.

وی ادامه داد: در استان سکونت گاه‌های غیر مجاز و حاشیه نشینی وجود دارد که ساماندهی آن همکاری همه دستگاه ها را می طلبد ضمن اینکه شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها نیز می توانند نقش بی بدیلی در کاهش حاشیه نشینی داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداردر خاتمه با بیان اینکه مقابله با فقر و بیکاری دو اولویت کنترل آسیب های اجتماعی است، افزود: کاهش آسیب های اجتماعی نشاندهنده جهت گیری صحیح و حرکت رو به جلو است از اینرو باید آموزش عمومی مردم، توانمند سازی جامعه و فرهنگ سازی پیرامون مسأله آسیب های اجتماعی توسط دستگاه های متولی صورت گیرد.