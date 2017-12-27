  1. استانها
  2. گلستان
۶ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی گلستان:

۲۰ درصد ازدواج های گلستان منجر به طلاق می شود

۲۰ درصد ازدواج های گلستان منجر به طلاق می شود

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: آمار طلاق کشور در حال حاضر به ۲۸ درصد از کل ازدواج ها رسیده و در استان نیز این آمار ۲۰ درصد از کل ازدواج ها را شامل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان علی اصغر طهماسبی در پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان گلستان، اظهار کرد: از سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی رأساً در اکثر جلسات بررسی آسیب های اجتماعی کشور حضور داشته اند که این نشان دهنده اهمیت موضوع است.

 رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان تصریح کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی یک کار فراقوه ای است و عزم و اراده جدی مسئولان را طلب می کند.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، تکدی گری، خودکشی، کودکان خیابانی و زنان بد سرپرست را پررنگ ترین آسیب های امروز جامعه برشمرد.

طهماسبی با بیان نگران کننده بودن آمار طلاق خاطرنشان کرد: بیشترین واقعه طلاق در ۹ ماهه اول سال ۹۶ در گروه های سنی بین ۲۵ الی ۳۹ سال در مردان و گروه سنی ۲۰ الی ۳۴ سال برای زنان به ثبت رسیده که پیشنهاد می شود آموزش مستمر برای این گروه سنی جهت تحکیم بنیان خانواده صورت گیرد.

 وی ادامه داد: در استان سکونت گاه‌های غیر مجاز و حاشیه نشینی وجود دارد که ساماندهی آن همکاری همه دستگاه ها را می طلبد ضمن اینکه شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها نیز می توانند نقش بی بدیلی در کاهش حاشیه نشینی داشته باشند.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداردر خاتمه با بیان اینکه مقابله با فقر و بیکاری دو اولویت کنترل آسیب های اجتماعی است، افزود: کاهش آسیب های اجتماعی نشاندهنده جهت گیری صحیح و حرکت رو به جلو است از اینرو باید آموزش عمومی مردم، توانمند سازی جامعه و  فرهنگ سازی پیرامون مسأله آسیب های اجتماعی توسط دستگاه های متولی صورت گیرد.

کد مطلب 4184366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها