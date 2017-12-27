ایلام بیش از ۲ هزار بار مورد هجمه هواپیماهای بعثی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد نقی لطفی امروز در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده های شهدا و ایثارگران در دانشگاه ایلام اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی ۶۰ درصدر شهرهای ایلام تخریب شد، بیشتر شهدای استان ایلام شهدای بمباران هستند.

وی گفت: مردم استان ایلام در همه عرصه ها از جمله حضور در انتخابات بالاترین حضور را در کشور دارند.

وی اظهار داشت: استان ایلام به برکت خون شهیدان مسیر تردد عتبات عالیات است.

لطفی تصریح کرد: اربعین نام ایلام و مهران را جهانی کرد و ایلام به عنوان پایتخت خادمان سید الشهدا جهانی شده است.

وی افزود: اکثر زوار از سراسر کشور و دیگر کشورهای همسایه مرز مهران را برای عزیمت به عتبات عالیات انتخاب می کنند.

لطفی گفت: دولت و دیگر نهادهای مسئول باید برای احداث خط راه آهن که ضروری ترین نیاز استان است تلاش کنند.