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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

امام جمعه ایلام:

ایلام بیش از ۲ هزار بار مورد هجمه هواپیماهای بعثی قرار گرفت

ایلام بیش از ۲ هزار بار مورد هجمه هواپیماهای بعثی قرار گرفت

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: ایلام بیش از ۲ هزار بار مورد هجمه هواپیماهای بعثی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد نقی لطفی امروز در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده های شهدا و ایثارگران در دانشگاه ایلام اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی ۶۰ درصدر شهرهای ایلام تخریب شد، بیشتر شهدای استان ایلام شهدای بمباران هستند.

 وی گفت: مردم استان ایلام در همه عرصه ها  از جمله حضور در انتخابات بالاترین حضور را در کشور دارند.

وی اظهار داشت: استان ایلام به برکت خون شهیدان مسیر  تردد عتبات عالیات است.

لطفی تصریح کرد: اربعین نام ایلام و مهران را جهانی کرد و ایلام به عنوان پایتخت خادمان سید الشهدا جهانی شده است.

وی افزود: اکثر زوار از سراسر کشور و دیگر کشورهای همسایه مرز مهران را برای عزیمت به عتبات عالیات انتخاب می کنند.

لطفی گفت: دولت و دیگر نهادهای مسئول باید  برای احداث خط راه آهن که ضروری ترین نیاز استان است تلاش کنند.

کد مطلب 4184381

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