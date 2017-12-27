«آرش» بهرام بیضایی در تئاتر شهر خوانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایشنامه خوانی «آرش» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی هادی سروری ساعت ۱۸ روز جمعه ۸ دی در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

در این جلسه نمایشنامه خوانی شیرین صمدی، علیرضا جلالی تبار و هادی سروری به عنوان نقش خوان حضور دارند.

هادی سروری درباره برپایی این جلسه نمایشنامه خوانی گفت: من تا کنون ۱۱ جلسه نمایشنامه خوانی از آثار استاد بهرام بیضایی را برگزار کرده ام اما این جلسه نمایشنامه خوانی یکی از متفاوت ترین و بهترین اجراهایی است که از آثار این نویسنده و کارگردان بزرگ تئاتر ایران خواهم داشت. من علاوه بر اینکه برای خوانش نمایشنامه «آرش» با اجازه مستقیم استاد بیضایی کار را اجرا می کنم، توفیق دیگری هم نصیب من شده است به طوری که ایشان چندی پیش از بنده خواست تا صدای نقش خوانان را حین تمرین جلسات نمایشنامه خوانی ضبط کرده و برای وی ارسال کنم. همین موضوع مقدمه ای برای صحبت کردن با این هنرمند ارزشمند پیرامون مسائل مختلف شد و باعث شد تا در این اجرا برای من تبدیل به یک اجرای بسیار ویژه شود.