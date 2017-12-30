۱۵۰ راس دام قاچاق در نهاوند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: مأموران بخش خزل شهرستان نهاوند حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون حامل دام مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیف شده، ۱۵۰ راس گوسفند قاچاق کشف کردند.

سردار کامرانی صالح گفت: ارزش این محموله توسط کارشناسان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: دام های فاقد مجوز حمل تحویل اداره دامپزشکی شهرستان شده و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.