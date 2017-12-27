۵۶۰ میلیون دلار کالا از گمرکات خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از صادرات ۵۶۰ میلیون دلاری کالا در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: وزن این میزان کالا بالغ بر دو میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۳۱ تن بوده است.

وی ادامه داد: صادرات کالا از گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۲۴ درصد و به لحاظ وزنی نیز ۳۷ درصد رشد داشته است.

خاشی بیان کرد: همچنین از این میزان صادرات کالا، ۱۱۷ میلیون دلار با وزن بالغ بر ۹۰۸ هزار تن سهم خراسان جنوبی بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی‌ بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی کاشی سرامیک، خوراک کامل طیور، انواع مشتقات نفتی، مواد خوراکی مجاز، آهن آلات بوده است.

بنا به گفته خاشی، این کالاها به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان صادر شده است.

واردات ۱۸۰۰ تن کالا به استان

خاشی از صدرور ۲۴ فقره اظهارنامه وارداتی خبر داد و گفت: این اظهارنامه ها به ارزش یک و نیم میلیون دلار و وزن هزار و ۸۰۰ تن بوده است.

وی با بیان اینکه برنج، شکر، احشام مانند شتر و بز و شاهدانه از جمله اقلام وارداتی هستند، افزود: این کالاها از کشورهای پاکستان، ایالات متحده عربی، برزیل، اکراین و چین وارد شده است.

خاشی با اشاره به ترانزیت کالا بیان کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۴۸۱ دستگاه کامیون در خراسان جنوبی ترانزیت شده است.