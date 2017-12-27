همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام عبدالله اصفهانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی شمال کشور ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران از برپایی یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی با محور استکبارستیزی در قرآن کریم خبرداد و گفت: کار علمی پژوهشی این همایش به استانها واگذار شده و دانشکده علوم قرآنی شمال کشور با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران این بخش را برعهده دارند.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی به محورهای کلی این جشنواره اشاره کردو افزود: بخش های «استکبارستیزی در قرآن کریم»، «استکبارستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی» ، «استکبارستیزی در سیرۀ معصومین (ع)» از محورهای کلی یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی به شمار می روند .

وی ادامه داد: هدف اصلی همایش به طور خاص تبدیل مفاهیم قرآنی به گفتمان عمومی جامعه است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

حجت الاسلام اصفهانی یادآور شد: جامعه هدف و مخاطبان نخستین همایش اساتید ،دانشجویان ، طلاب وپژوهشگران بودند اما در همایش امسال بر تبدیل مفاهیم قرآنی به گفتمان عمومی تاکید شده است.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی انجام پژوهش در علوم قرآنی را امری پر اهمیت توصیف و خاطر نشان کرد: کمیته علمی دانشکده در بخش های سه گانه همایش تشکیل شد و با جلسات فشرده بر ترویج فرهنگ قرانی و مفاهیم قرآنی در جامعه سفارش شده است.