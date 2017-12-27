به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت مسکن مددجویان تحت حمایت با بیان اینکه داشتن سرپناه مناسب یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه انسان‌ها است گفت: کمیته امداد در سرفصل‌های مختلف خدمات حمایتی برای مددجویان تدوین و اجرایی کرده است که تأمین مسکن مددجویان و اجرای طرح‌های اشتغال زایی در اولویت برنامه‌های امداد قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد استان بوشهر در سال‌های اخیر گام‌های خوبی در رفع مشکلات مسکن مددجویان تحت حمایت برداشته است افزود: در ۹ ماهه سال جاری ۷۸۲ خانوار مددجو در سطح استان از خدمات مسکن کمیته امداد بهره مند شدند.

لطفی با اشاره به اعتبارات هزینه شده برای مسکن این مددجویان گفت: شش میلیارد تومان از محل اعتبارات امداد و کمک خیران برای این منظور هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: این میزان اعتبار در زمینه‌های ساخت، خرید، تکمیل واحدهای نیمه کاره، بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان هزینه شده است.

وی با اشاره به گرانی مسکن در استان بوشهر گفت: هم اکنون حدود ۳۰ درصد از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در استان مشکل مسکن دارند که تلاش می‌شود در یک برنامه زمانی ۳ تا ۵ ساله همه این مددجویان صاحب مسکن شوند.

لطفی با تاکید بر اینکه تأمین مسکن مددجویان نیازمند، پیامدهای مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بردارد، گفت: امید است با تعامل و همکاری مردم و خیران نیکوکار بتوانیم مشکلات مسکن مددجویان باقی مانده را هر چه زودتر حل نماییم.