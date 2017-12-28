حفر و تکمیل ۱۱۹ حلقه چاه نفت و گاز در ۹ ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ناصر قلی پور، با اعلام این خبر گفت: از این چاهها ۵۱ حلقه چاه توسعهای- توصیفی، دو حلقه اکتشافی و ۶۶ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است. به طور کلی می توان گفت از مجموع این چاهها ۸۶ حلقه در حوزه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۲۴ حلقه در پروژههای شرکت مهندسی و توسعه نفت، هفت حلقه در شرکت نفت فلات قاره ایران و دو حلقه به سفارش مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر شده است.
قلی پور متراژ حفاری چاهها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه را ۱۹۶ هزار و ۳۷ متر عنوان و اظهار کرد: در این مدت همچنین ۳۳ هزار و ۱۹۵ متر حفاری جهت دار و یکهزار و ۳۶۱ متر مغزه گیری با ایجاد ۹۳ حفره به ثبت رسید.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران گفت: در مدت یادشده عملیات حفاری ۱۹ حلقه چاه، ۵۴۷ روز زودتر از برنامه پیش بینی شده از سوی کارفرما به پایان رسید که از نظر اقتصادی ارزشمند است.
قلی پور با بیان اینکه ناوگان حفاری شرکت دارای ۷۱ دستگاه حفاری خشکی و سه دستگاه حفاری دریایی است، تصریح کرد: بازسازی، نوسازی و روز آمد کردن دستگاههای حفاری و دیگر تجهیزات بر اساس برنامه دنبال میشود و تقویت ناوگان در دستور کار قرار دارد.
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