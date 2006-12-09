سنای آمریکا قرار داد همکاری هسته ای با هند را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا این قانون را با رای اکثریت به تصویب رساند .



این قانون نیز شب گذشته با 330 رای موافق در مقابل 59 رای مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. با تصویب این قانون در کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) به جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد این قانون را امضاء کند .



منتقدان قرارداد هسته ای آمریکا و هند، این قانون را یک اشتباه تاریخی قلمداد می کنند که به تلاشهای آمریکا برای مهار گسترش تسلیحات هسته ای لطمه وارد می کند، اما طرفداران این قانون می گویند که این اقدام روابط با این قدرت جنوب آسیا را مستحکم

می کند و میلیونها دلار را عاید شرکتهای آمریکایی خواهد کرد .



قرارداد هسته ای آمریکا و هند نقض سیاست سی ساله آمریکا مبنی برمخالفت با همکاری هسته ای با هند است ، زیرا این کشور هر گز پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی ) را امضاء نکرده و با نقض استانداردهای بین المللی ، اقدام به توسعه تسلیحات هسته ای کرده است .



تحت فشارهای شدید دهلی نو ، مذاکره کنندگان لحن یکی از مفاد مندرج در این قرارداد را که روسای جمهوری آمریکا را ملزوم خواهد کرد که همکاری فعال هند را در مهار برنامه هسته ای ایران را تصدیق کنند، نرم کرده اند .



بوش ، این قرارداد هسته ای را به عنوان بخش اصلی یک رابطه استراتژیک با هند که در حال قدرت گرفتن در منطقه است ، تلقی می کند .