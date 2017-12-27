کشت مکانیزه برنج در مازندران مورد توجه بیشتری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه ائمه جمعه مازندران در اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر افزود: برای اصلاح کشت و بهره وری باید تلاش فراوان انجام شود و در این بخش باید همه وارد صحنه شده و به کمک کشاورزی بشتابند.

وی اظهار کرد: اکنون ۲.۵ میلیون تن تولیدات کشور به صورت مکانیزه است و با خردمالکی نمی‌توان به بهره وری توجه کرد.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به وضعیت صنایع گفت: برخی از صنایع تولیدی از سال ۸۶ تاکنون به بانکها بدهکارند و تسهیلات و وام خود را تسویه نکرده‌اند و برخی حتی یک ریال پرداخت نکرده‌اند و تسویه بدهی‌های بانکی صنایع با بانکها با اولویت رسیدگی شود.

اسلامی با اشاره به وجود دو هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در مازندران افزود: از این تعداد، هزار و ۵۰۰ واحد بهره برداری شد که یکهزار واحد از این واحدهای بهره برداری شده اکنون واحد تولیدی فعال و ۵۰۰ واحد راکد است و مابقی در حال تکمیل است.

وی گفت: ائمه جمعه حضور موثری در برطرف کردن مشکلات دارند و باید در این بخش توجه بیشتری اعمال شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود در بخش آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از طلاق‌های استان مازندران، توافقی است باید فرهنگ سازی شود و ائمه جمعه نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و برطرف کردن مشکلات اجتماعی دارند.

اسلامی افزود: آمار و ارقام ما در بخش‌های مختلف معتبر و براساس ثبت احوال است و تلاش داریم تا با مشارکت بسیج، مردم، تشکل‌ها و سمن‌ها برای برطرف کردن مشکلات اقدام شود ولی برخی از آسیب‌های اجتماعی از فضای مجازی مدیریت می‌شود و باید با شناخت این آسیب‌ها برای رفع آن اقدام شود.