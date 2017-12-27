به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ظهر امروز در نشست شورای سوادآموزی استان یزد اظهار داشت: یزد از استان‌های میزبان اتباع بیگانه است و این قشر بخش قابل توجهی از جمعیت استان را تشکیل داده اند.

وی با بیان اینکه در مورد اتباع غیرمجاز، نمی توانیم کاری در راستای سوادآموزی آنها انجام دهیم، ادامه داد: پررنگ کردن اتباع در آمارهای سواداموزی تاثیر چندانی ندارد و اینکه بخواهیم رشد سوادآموزی را در اتباع بالا ببریم، تفاوت خاصی ایجاد نمی کند و اتفاق خاصی رخ نمی دهد و تنها در حد چند دهم درصد رشد آماری خواهیم داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به استفاده از سیاست های تشویقی اضافه کرد: باید ببینیم چه سیاست های تشویقی را می توانیم در حیطه اختیارات خود استفاده کنیم و در مهمان شهرهایی که اتباع ساکن هستند اگر بر اساس آمارها، بیسواد در آن مناطق داریم به صورت فوری و با اجبار برای سوادآموزی اقدام شود.

وی تصریح کرد: همچنین می‌توان در اجرای سیاست های مربوط به اتباع برای سوادآموزی و مشارکت آن‌ها در این زمینه، اقداماتی مانند تخفیف در عوارض و ... را دنبال کرد.

طالبی با اشاره به آمار سرشماری و ارائه اسامی در خصوص اتباع عنوان کرد: مرکز آمار اعلام می‌کند که اطلاعات محرمانه است و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد و با شروع سرشماری شایعاتی در بین مردم بروز می‌کند که ممکن است اطلاعات در اختیار دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد از این رو نمی‌پسندم که مصوب شود تا آمار اتباع در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد چرا که اعتماد مردم خدشه‌دار می‌شود.

وی تصریح کرد: تنها در مورد کودکان واجب‌التعلیم اگر مرکز آمار اطلاعات و آماری را در اختیار داشته باشد، با توجه به الزامی که در قانون و مقررات کشور است، برای شناسایی این کودکان دنبال کنیم تا به سوادآموزی و آموزش منجر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به حضور مردم در این زمینه و همکاری با تشکل‌ها برای ارائه خدمات فرهنگی و اجنماعی و رفاهی و سوادآموزی به اتباع افزود: بهتر است به این سمت برویم و تشکیلات اداری بیش از این برای سوادآموزی هزینه نشود و تشکل‌ها در این زمینه وارد شوند.

وی با بیان اینکه رتبه استان یزد در امر سوادآموزی رتبه خوب و راضی کننده‌ای است، اظهار داشت: تنها چیزی که برای استان نگران کننده است، وضعیت بی‌سوادی کودکان شش تا ۹ سال است که در آمارها و سرشماری هم ارائه شده بود و باید برای سوادآموزی آنها اقدام کرد.

طالبی ادامه داد: با همه چالش هایی که تحصیل اتباع بیگانه در استان داشته است، محکم برای سوادآموزی و تحصیل کودکان اتباع ایستاده‌ایم و آن را دنبال می‌کنیم.