نخستین همایش نکوداشت مقام والای «مادر» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه نخستین آیین نکوداشت، مقام والای مادر به همت بنیاد فرهنگی بین المللی مادر و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان در سالن بانک ملی رشت برگزار شد.

در این مراسم از میان ۵۵ مادر گیلانی ۱۷ نفر به عنوان مادر نمونه گیلانی تجلیل شدند.

مدیر کل امور بانوان استانداری گیلان در این مراسم به جایگاه و مقام شامخ مادران اشاره و اظهار کرد: یکی از افتخارات ما زندگی سرزمینی است که مادران آن افراد بزرگی مثل میرزا کوچک خان جنگلی و آیت الله بهجت را به جامعه ما تقدیم کردند.

فاطمه رفیعی با اشاره به اینکه مادران شهدای گیلانی که هشت هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی و اسلام کردند، افزود: جایگاه و مقام این مادران به گونه ای است که با کلمات نمی توان این جایگاه والای را نشان داد زیرا فرزندان با هدایت و راهنمایی مادر مسیر صحیح خود را زندگی پیدا می کنند.

در ادامه این مراسم نیز مدیر عامل و موسس بنیاد فرهنگی و بین المللی مادر با اشاره به شعار «مادرانی متعالی، جهانی خوشبخت»، گفت: معتقد هستیم که مادر و پدر خالق ما بر روی زمین هستند.

غلامرضا محمدی در ادامه به منشور بنیاد مادر نیز اشاره و تأکید کرد: بنیاد مادر یک بنیاد فرهنگی و بین المللی است که به صورت ۱۰۰ درصد غیردولتی اداره می شود و هر گونه تبعیض زبان، رنگ، ملیت قومیت و فرهنگ در آن ممنوع است.

وی همچنین با اشاره به اهداف بنیاد مادر، یادآورشد: آشنا کردن بیشتر جامعه به ویژه نسل جوان با جایگاه و نقش والای مادر و ارتقا و باز آفرینی ارزش ها این شاهکار خلقت از جهات خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ایجاد مراکز مشاوره برای مادران به منظور رفع تنگناهای آنان یکی از اهداف مهم ما از تشکیل این بنیاد فرهنگی است.

گفتنی است در این همایش از مادر شهیدان یوسفی به همت کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان رشت نیز تجلیل شد.