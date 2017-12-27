حماسه ۹ دی تجلی همبستگی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در نشست شورای اداری شهرستان بویین زهرا که در فرمانداری برگزار شد با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی اظهارداشت: این واقعه پیام ولایت پذیری ملت مومن و انقلابی ایران را به دنیا مخابره کرد.

وی بیان کرد: وحدت و انسجام مل در عرصه های مختلف توانسته انقلاب را از مشکلات عبور دهد و امروز هم برای عبور از فرازونشیب ها باید از تفرقه خودداری کنیم.

حبیبی در ادامه به اولویت های اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: ایجاد رونق در تولید و ایجاد اشتغال از مهم ترین اهداف دولت است که باید همه کمک کنیم تا اقتصاد کشور بهبود یابد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: پیاده شدن اهداف دولت در حوزه های اقتصادی به مدیران شجاع، خلاق و ریسک پذیر و تسهیل گر نیازمند است.

وی یادآورشد: باید دانست که قوانین انعطاف پذیرند و مدیران باید با توجه به این ظرفیت در حمایت از تولید و سرمایه گذاری تصمیم بگیرند تا بتوان با ایجاد رونق اقتصادی در جامعه برای جوانان شغل ایجاد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین اضافه کرد: باید به سمت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار گام برداریم و بستر تولید و رونق تولید را هموار کنیم.

علی رحمانی فرماندار شهرستان بویین زهرا نیز دراین نشست گفت: عده ای به دنبال ناامید کردن مردم هستند که باید بدانند با این کار بدون شک در مقابل رهبری و امام (ره) قرار دارند.



وی اظهارداشت: در کنار همه مشکلاتی که داریم نباید خدمات انجام شده را نادیده بگیریم لذاانصاف حکم می کند با درک شرایط موجود همراه دولت باشیم تا کارها شتاب گیرد.

رحمانی اظهارداشت: باید همیشه در مردم امید ایجاد کرده و در مسیر سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم.

فرماندار بویین زهرا بیان کرد: سیاست هایی که به رشد و توسعه کشور منجر می شود باید مورد توجه جدی قرار گیرد و چون شهرستان بوئین زهرا بسترهای خوبی برای رشد و توسعه دارد لازم است نسبت به ایجاد بندر خشک در این شهرستان اقدام کرد.

وی گفت: بانک ها بازوان توانمند و امید بخش دولت هستند که امیدواریم در کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی نگاه ویژه ای داشته باشند.

در این جلسه حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و زکی زاده مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم حضور داشتند.