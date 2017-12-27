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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

 سخنگوی ناجا توضیح داد:

حمله به پلیس در نزاع شرق تهران/برای مقابله با زلزله آماده ایم

حمله به پلیس در نزاع شرق تهران/برای مقابله با زلزله آماده ایم

سخنگوی ناجا درباره درگیری شب گذشته در شرق تهران و حمله به پلیس سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا در حاشیه جشنواره تهران شهر امن در جمع خبرنگاران به آمادگی پلیس تهران در حوادث غیرمترقبه بخصوص زلزله پرداخت و اظهارداشت: نیروهای پلیس در حوادث غیرمترقبه در کمترین بازه زمانی آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند.

معاون اجتماعی ناجا با بیان این مطلب که استان‌های معین مشخص شده است از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی گفت: مسلماً اگر اتفاق سترگ و بزرگی به وقوع بپیوندد بخشی از خانواده پلیس هم درگیر خانواده خود می‌شود اما مردم بدانند پلیس تمهیدات لازم را اندیشیده و تجهیزات کمک رسانی را آماده کرده است.

وی در خصوص حادثه جاجرود اعلام کرد: شب گذشته اتفاقی در جاجرود به وقوع پیوست و شهروندان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند.

معاون اجتماعی ناجا اعلام کرد: یک درگیر جمعی به وقوع پیوسته بود که با حضور پلیس آرامش نسبی برپا شد اما مجدداً نزاع از سر گرفته شد و متاسفانه به سمت ماموران پلیس حمله کردند که پلیس مجبور به تیراندازی شد و در این بین یک نفر جان خود را از دست داد.

سخنگوی ناجا ضمن دعوت شهروندان به آرامش، خاطرنشان کرد: چنانچه قصوری متوجه مامور پلیس باشد ناجا به آن رسیدگی می‌کند.

کد مطلب 4184581

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