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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران قم مطرح شد؛

تأکید استاندار قم بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر قم

تأکید استاندار قم بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر قم

قم - استاندار قم بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر قم تأکید کرد و گفت: مطالعات کارشناسی باید مبانی برنامه‌ریزی‌ها و قبول تعهدات در انجام طرح‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم سید مهدی صادقی در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران قم طی سخنانی با اشاره به عملکرد این سازمان در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر قم اظهار داشت: مطالعات کارشناسی باید مبانی برنامه‌ریزی‌ها و قبول تعهدات در انجام طرح‌ها باشد.

استاندار قم افزود: مسئولان این سازمان باید در کنار برنامه محوری، روحیه جهادی در اجرای سریعتر طرح‌های عمرانی را داشته باشند.

در این جلسه گزارش تفریق بودجه سال ۹۵، هزینه کرد اعتبارات سال ۹۶ سازمان توسعه و عمران، پروژه‌های در دست اجرا و تجهیزات خریداری شده توسط این سازمان ارائه شد.

مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم نیز در این جلسه با اشاره به پروژه‌های بهره‌برداری شده توسط سازمان توسعه و عمران، عملکرد این سازمان در عمل به تعهدات را بسیار خوب توصیف نمود.

همچنین بودجه سال ۹۶ سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با توافق اعضای این جلسه از ۱۶۰ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان اصلاح گردید.

کد مطلب 4184588

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