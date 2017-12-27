نشست روسای پارلمانهای اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت «کونا»، کویت تصمیم دارد ۸ ژانویه پیش رو نشستی با حضور روسای پارلمان های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار کند.

در حالی که در پی اختلاف های ایجاد شده میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، نشست اخیر سران کشورهای عضو این شورا هم با غیبت سران عربستان، امارات و بحرین برگزار شده بود، خبرگزاری کویت گزارش داده که این نشست به درخواست امیر کویت و با مشارکت ۶ کشور عضو برگزار می شود.

«مرزوق علی الغانم» رئیس پارلمان کویت اعلام کرد که بنا به دستور «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت قرار است در روزهای اولیه ماه آتی میلادی نشستی با حضور روسای پارلمان های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کویت برگزار شود.

کویت تلاش کرده در طول چند ماه گذشته نقش میانجی را برای حل اختلاف های کشورهای عربی بازی کند و امیر این کشور که شخصا پرونده میانجیگری را بر عهده گرفته بود تا کنون موفق نشده عربستان، امارات، بحرین و قطر را وادار کند تا از مواضع خود برای حل اختلافات عقب نشینی کنند.