انگلیس گرفتار عصر یخبندان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، تحقیقات دانشگاه های روسیه و انگلیس نشان می دهد در کمتر از دو دهه دیگر عصر یخی کوتاه مدتی رودخانه های بزرگ انگلیس را منجمد خواهد کرد.

یک مدل ریاضی از فعالیت های مغناطیسی خورشید نشان می دهد دمای هوا از ۲۰۲۱ به تدریج کاسته می شود و احتمالا در زمستان ۲۰۳۰ شهروندان لندن می توانند روی یخ رودخانه تایمز اسکیت کنند.

گروهی از محققان ریاضی به رهبری والنتینا ژارکوفا از دانشگاه نورثومبریا با توجه به تحقیقات دانشگاه مسکو حرکت دو موج مغناطیسی از سوی خورشید را پیش بینی کرد.

این مدل ریاضی همچنین پیش بینی می کندکاهش سریع امواج مغناطیسی درسه چرخ خورشیدی اتفاق می افتد که از ۲۰۲۱ میلادی آغاز می شود و ۳۳ سال ادامه می یابد.

از لحاظ تاریخی کاهش فعالیت مغناطیسی خورشید با دوره ای سرد در زمین مصادف است.

ژارکوا ادعا می کند صحت پیش بینی این مدل ۹۷ درصد است اما هشدار می دهد، نمی توان از این تحقیق به عنوان دلیلی برای ظهور عصر یخی در آینده نزدیک استفاده کرد زیرا تاثیرات گرم شدن کره زمین و آلودگی تا سال ها ادامه می یابد.